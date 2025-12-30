«Белгородэнергосбыт» потребовал 51 млн с местного «Теплоэнерго»

АО «Белгородская сбытовая компания» («Белгородэнергосбыт») подала в Арбитражный суд Белгородской области два иска к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Общая сумма требований составляет 50,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Оба заявления зарегистрированы, но пока не приняты к производству. Суть требований не раскрывается.

По данным Rusprofile, АО «Белгородская сбытовая компания» было зарегистрировано в Белгороде в октябре 2004 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 11,8 млн руб. Гендиректор — Макар Тимофеев. Единственным владельцем указано московское ООО «Проминвест», которое контролируют Александр Оводовский (80%) и Алексей Кармаков (20%). Выручка по итогам 2024 года составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. ОАО «Теплоэнерго» учреждено в Старом Осколе Белгородской области в октябре 2012 года для производства пара и горячей воды. Уставный капитал — 624,5 млн руб. Собственником до 2022 года выступал областной департамент имущественных и земельных отношений. Актуальные владельцы не раскрываются. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. 2024 год компания закончила с выручкой 1,8 млрд руб. и убытком 121 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, в 2013 году «Белгородэнергосбыт» пытался взыскать с «Теплоэнерго» 201,6 тыс. руб. пени за просрочку оплаты электроэнергии. Белгородский арбитраж принял иск к производству, но впоследствии заявитель отказался от требований, поэтому производство было прекращено.

Алина Морозова