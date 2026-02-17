Москалькова: 400 жителей Курской области остались в списке пропавших без вести

Судьба 400 человек, пропавших без вести в Курской области во время временной оккупации региона ВСУ, остается неизвестной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы входим в состав рабочей группы (губернатора Курской области Александра.—“Ъ”) Хинштейна по без вести пропавшим… осталось 400 человек, которых мы не смогли установить»,— сказала госпожа Москалькова на заседании комитета Совета федерации по социальной политике (цитата по ТАСС).

В конце января Татьяна Москалькова сообщала, что с начала военной операции на Украине удалось установить судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих. Российский Красный Крест сообщал, что к началу 2026 года нашел более 1,4 тыс. пропавших без вести в Курской области — 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащего.