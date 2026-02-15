Porsche с четырьмя пассажирами перелетел Лебяжью канавку и врезался в ограду
В Санкт-Петербурге Porsche Cayenne, водитель которого пытался скрыться от ДПС, перелетел Лебяжью канавку и врезался в ограждение Летнего сада. Об этом сообщили в городском главке 15 февраля.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
В 5:30 набережной канала Грибоедова полицейские решили остановить Porsche Cayenne, двигавшийся от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы. Водитель увеличил скорость и попытался скрыться. При повороте в сторону Мошкова переулка, иномарку занесло и она, пробив ограждение набережной Лебяжьей канавки перелетела через канал и ударилась в ограждение.
За рулем оказался 19-летний молодой человек с признаками опьянения. От медосвидетельствования юноша отказался. В результате ДТП четыре пассажира 17, 18 и 19 лет получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.
Автомобиль достали с территории Летнего сада с помощью автокрана поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.