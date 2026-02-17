Число авторов в «VK Видео» выросло в 2 раза за год

За 2025 год количество авторов платформы «VK (MOEX: VKCO) Видео» достигло 400 тыс., увеличившись за год более чем в 2 раза. Число просмотров видео выросло в 1,7 раза, а время смотрения –– в 1,9 раза.

Лидерами роста по числу авторов в 2025 году стали категории «развлечения», прибавив 94% блогеров, «детский и семейный контент» — 89%, «гейминг» — 93% креаторов, «новостной и политический контент» — 38%. На эти категории приходится две трети всего времени просмотра видео на платформе.

По данным Mediascope, в первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория «VK Видео» превысила 42 млн человек (без учета просмотров на Smart TV и встраиваемых плееров). За девять месяцев 2025 года темпы роста среднесуточных просмотров «VK Видео» за отчетный период упали с 48,5% до 19%.

Летом 2024 года в России начали замедлять YouTube, что привело к снижению месячного охвата сервиса. Так, пик месячной аудитории YouTube пришелся на март 2024 года (96 млн.) в то время как в июле 2025 года этот показатель уже составлял 74,9 млн. Ранее участники медиарынка отмечали, что стремительный рост «VK Видео» пришелся как раз на замедление зарубежного сервиса в РФ.

Варвара Полонская