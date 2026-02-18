Священный месяц Рамадан

Дорогие сограждане, россияне, единоверцы, братья и сестры! Накануне благословенного месяца Рамадан, наступающего с заходом солнца 18 февраля нынешнего года, приветствую наш предстоящий пост и прошу Всевышнего Создателя принять его. Огромный мусульманский мир вступает в пост благословенного Рамадана, и российские мусульмане также усердно и трепетно готовятся к священным дням. Пост Рамадана — один из важнейших столпов нашей религии, месяц осмысленного и глубокого познания Аллаха и Его Слов — Священного Корана.

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Из года в год мы, мусульмане, в молитвах и воздержании проводим месяц духовного очищения. Это время наблюдения за своими мыслями, охранения себя от вредных зрелищ, от пустых, разрушительных разговоров и пустословия, от принятия пищи с рассвета и до заката. Мы готовимся к большой душевной работе, духовному росту; и как велика светлая радость прохождения через это испытание, дарующая очищение души и укрепление разума, благодаря чему приобретаем силы для преодоления возможных человеческих слабостей. Сложности ограничений во время поста становятся подготовкой к тому, чтобы и во все остальные месяцы и годы нашей жизни мы могли избегать ошибок исполнения своего религиозного долга, эта сложность приблизит нас к Всевышнему, позволит надеяться на Его милость и Милосердие.

«Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения,— и вот, кто из вас застает этот месяц, пусть проводит его в посту» (Св. Коран, 2:181). Пост — это путь к духовному очищению, усиленной молитве, покаянию и совершению добрых дел, а не только воздержание в пище. Это время постижения все новых граней духовного восхождения, ибо искренняя вера, обращение в молитве к Создателю всего сущего, способны преобразить душу человека. Всевышний Аллах дарует постящемуся благодать, и наша душа отвечает на этот дар невероятной светлой благодарностью к Создателю за эту возможность. Уже при произнесении слов искреннего нията-намерения вхождения в пост наши души, наши сердца и наш ум открываются свету праведного пути. Семейные и совместные разговения-ифтары, просветительские программы в организуемых духовными управлениями «Шатрах Рамадана», ставшие уже доброй традицией, направлены на то, чтобы мы научились владеть своими душевными и телесными силами, чтобы ничто не повредило нашей душе на пути к самосовершенствованию.

Сохранение традиций — это не просто копирование образа жизни предков, не поклонение пеплу минувших времен, а сохранение в душах Божественного Света, развитие и передача той созидательной энергии преобразования, которая заложена для нас Всевышним Творцом. Духовному очищению, осмыслению земного пути, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры посвящен наш пост, мы чтим заповеди и традиции благословенной религии Единобожия, объединяющей Умму и предписывающей мир и единение народам мира. Мы гордимся принадлежностью к исламской цивилизации, которая призвана служить единению народов, а не разделению и розни. Мы с гордостью сознаем себя частью великого единства народов России. В ежедневных молитвах мусульмане возносят благодарность и молят Всевышнего о мире. В дни поста Священного месяца Рамадан о мире и благоденствии народов будут наши молитвы, и да примет Всевышний Аллах наш пост.

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России