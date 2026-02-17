Для членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге запросили крупные сроки

Гособвинение запросило крупные сроки для представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, которые обвиняются в убийстве и покушении, сообщил источник «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ



Экс-главу диаспоры Шахина Шыхлински просят отправить в колонию на 23 года (первые пять лет в тюрьме) и ограничение свободы сроком на два года.

Для других членов диаспоры в суде обвинение запросило следующие сроки:

Акиф Сафаров — лишение свободы на 23 года и ограничение свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме;

Аяз Сафаров — лишение свободы на 22 года и ограничение свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме;

Камал Сафаров — 18 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме);

Мазахир Сафаров — 13 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме);

Бакир Сафаров — 13 лет лишения свободы (первые пять лет в тюрьме);

Шуджаяддин Раджабов — 13 лет 6 месяцев за текущее преступление. С учетом ранее вынесенного приговора, окончательный срок — 15 лет (первые пять лет в тюрьме).

Присяжные ранее признали подсудимых виновными в убийстве и покушению, совершенных в 2001 и 2010 годах. По мнению присяжных, снисхождения достоин Бакир Сафаров.

Следствие утверждает, что фигуранты дела входили в этническую преступную группу, которая в мае 2001 года совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, который торговал одеждой на рынке «Таганский ряд». Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Преступления, по версии следствия, были совершены из-за раздела сфер влияние и борьбы за лидерство между членами диаспоры.

Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.

