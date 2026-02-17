Бизнесменам в Курской области продлили отсрочку по уплате налогов

Для жителей отдельных территорий Курской области и предпринимателей на год продлили срок уплаты большей части налогов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин

Отсрочка положена гражданам, которые по состоянию на 1 августа 2024 года жили в приграничье или на территории, где введен режим контртеррористической операции и ведется отселение жителей. Решение касается транспортного и земельного налогов и налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024–2026 годах. Уплатить их можно до 1 декабря 2027-го.

Для предпринимателей платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам перенесены на 2027 год. Их можно погасить в рассрочку в течение года — равными частями ежемесячно. Власти ожидают, что благодаря этому у бизнеса будет больше оборотных средств, которые направят на зарплату сотрудникам, закупки сырья и оборудования.

Господин Мишустин рассчитывает, что принятые меры также помогут сохранить рабочие места и доходы тысяч семей. «Видим, что меры эти остаются востребованными сейчас, поэтому правительство приняло решение продлить такие преференции еще на один год»,— сказал премьер на совещании со своими заместителями.

В декабре 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что за два года на помощь Курской области из федерального бюджета выделили более 220 млрд руб. Указывалось, что власти решили перераспределить ресурсы с «временных решений в пользу системных механизмов».