Мантуров поручил выделить деньги на ремонт поврежденного жилья в Курской области

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области. Он дал несколько поручений по дополнительной поддержке региона, в том числе о выделении средств на ремонт жилья, поврежденного при обстрелах ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За последние два года на помощь Курской области из федерального бюджета выделили более 220 млрд руб. Власти решили перераспределить ресурсы с «временных решений в пользу системных механизмов». В первую очередь это касается ежемесячных выплат населению по 65 тыс. руб. Эта мера вводилась до момента освобождения региона от ВСУ. «Правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона»,— рассказал первый вице-премьер.

В числе поручений господина Мантурова:

продолжить выдачу жилищных сертификатов;

выделить деньги на ремонт жилья, которое не пострадало от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий;

урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества;

проработать выделение средств из бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ.

Денис Мантуров поддержал идею Минфина о продлении бизнесу на приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов на год. До конца года предусмотрено выделить еще 2 млрд руб. на поддержку более 150 компаний МСП. «Важно до конца года довести до получателей все запланированные транши»,— добавил первый вице-премьер.

В совещании также участвовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя.