Мантуров поручил выделить деньги на ремонт поврежденного жилья в Курской области
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области. Он дал несколько поручений по дополнительной поддержке региона, в том числе о выделении средств на ремонт жилья, поврежденного при обстрелах ВСУ.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
За последние два года на помощь Курской области из федерального бюджета выделили более 220 млрд руб. Власти решили перераспределить ресурсы с «временных решений в пользу системных механизмов». В первую очередь это касается ежемесячных выплат населению по 65 тыс. руб. Эта мера вводилась до момента освобождения региона от ВСУ. «Правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона»,— рассказал первый вице-премьер.
В числе поручений господина Мантурова:
- продолжить выдачу жилищных сертификатов;
- выделить деньги на ремонт жилья, которое не пострадало от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий;
- урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества;
- проработать выделение средств из бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ.
Денис Мантуров поддержал идею Минфина о продлении бизнесу на приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов на год. До конца года предусмотрено выделить еще 2 млрд руб. на поддержку более 150 компаний МСП. «Важно до конца года довести до получателей все запланированные транши»,— добавил первый вице-премьер.
В совещании также участвовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя.