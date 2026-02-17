Авария привела к перебоям отопления 888 многоэтажек в Уфе

888 многоэтажных домов в Уфе попали под «понижение параметров» центрального отопления из-за коммунальной аварии, сообщает телеканал UTV со ссылкой на собственные источники. Кроме того, перебои с отоплением зафиксированы в 119 социальных объектах и 292 других зданиях. В 501 многоквартирном доме и 82 социальном учреждении отсутствует горячее водоснабжение.

Как сообщал «Ъ-Уфа», повреждение трубопровода на улице 50-летия Октября привело к отключению горячей воды на 19 улицах. В мэрии надеются устранить последствия аварии за четыре часа.

Идэль Гумеров