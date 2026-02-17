Семья Варданяна назвала абсурдным приговор бакинского суда

Семья бывшего госминистра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, приговоренного в Баку к 20 годам тюрьмы, назвала абсурдными и несостоятельными обвинения азербайджанской стороны. В заявлении семьи, переданном «Ъ», приговор предпринимателя назван ужасающим, но ожидаемым.

«Все это время Рубен был лишен каких бы то ни было гарантий, что в его отношении проведут надлежащий правовой процесс, равно как и гарантий доступа к реальной, а не формальной юридической защите, связи с международными адвокатами и возможности присутствия на заседаниях независимых СМИ»,— говорится в обращении семьи Варданяна.

Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года, когда собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции. В Азербайджане ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны. Судебный процесс начался в январе 2025 года. С того момента представители Рубена Варданяна говорили, что к бизнесмену не пускают международных адвокатов, а сам он не может получить доступ к материалам дела.

Лусине Баласян