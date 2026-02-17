Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фонд капремонта Омской области вновь возглавил Александр Хомин

Пост руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области вновь занял Александр Хомин. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

Господин Хомин возглавлял фонд с февраля 2023 года, срок его полномочий истек в декабре 2025 года. Тогда же министерство объявило о проведении конкурса на должность руководителя. На должность претендовали Александр Хомин и его заместитель Александр Автухов. По итогам экзамена и собеседования было принято решение о переназначении прежнего руководителя.

Александр Хомин окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «городское строительство и хозяйство». Ранее работал на территории ЛНР как представитель Омской области, занимаясь вопросами восстановления соцобъектов. В региональном фонде капремонта работает с 2016 года, в 2020-м был назначен заместителем директора ведомства, которое возглавил спустя три года.

Александра Стрелкова

