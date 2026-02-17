ГК «Сатурн» открыла новую главу: официальное открытие дилерского центра CHANGAN в Челябинске

Группа компаний «Сатурн» официально объявила о старте работы нового дилерского центра CHANGAN, расположенного по адресу ул. Блюхера, 123. В минувшие выходные обновленный автоцентр распахнул свои двери для всех автолюбителей города, предложив гостям не только знакомство с модельным рядом, но и насыщенную праздничную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ГК «Сатурн» Фото: предоставлено ГК «Сатурн»

Атмосфера мероприятия получилась по-настоящему семейной: гостей ждали угощения, живые эмоции, консультации экспертов и, конечно, знакомство с новинками бренда. Событие ознаменовало важный этап в развитии компании, которая теперь представляет в Челябинске одного из лидеров мирового автопрома.

«Это важный шаг для нашей компании и для города. Статус официального дилера Changan — это знак доверия со стороны производителя и наша ответственность перед вами. Мы открываем новую главу, и вы — наши первые гости в этой истории!» — прокомментировала коммерческий директор группы компаний «Сатурн» Ирина Мещерякова.

Главный герой события

Безусловным центром внимания публики стал новый кроссовер Changan CS75PLUS четвертого поколения. Гости с интересом изучали салон, оценивали вместительность багажника и делали памятные фото в комфортабельных креслах модели. Как отметил руководитель отдела продаж Денис Гуреев, новинка задает высокие стандарты в своем классе.

«Это не просто кроссовер, это уровень премиум-седана по комфорту. Мягкая подвеска, мощные турбодвигатели на выбор и „автомат“ Aisin делают его настоящим лидером в классе. А интеллектуальный полный привод BorgWarner теперь готов покорять челябинские дороги в любую погоду», — подчеркнул Денис Гуреев.

Праздник продолжается: специальные условия

Официальное открытие завершилось, однако выгодные предложения для покупателей остаются. Дилерский центр продлил действие специальных условий для всех, кто планирует приобрести новый автомобиль:

авторассрочка 0,01% до 7 лет;

официальная гарантия 5 лет;

подарки первым покупателям.

Приглашаем всех желающих познакомиться с модельным рядом Changan, протестировать автомобили и получить персональную консультацию специалистов. Вас ждут не только премьерный CS75PLUS, но и весь актуальный модельный ряд бренда.

Контакты дилерского центра:

Адрес: Челябинск, ул. Блюхера, 123 (Автоцентр «Сатурн»).

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.

Телефон: +7 (351)242 59 15

Подробности на сайте: clck.ru/3RqR4n

Специальные цены действуют только до конца февраля.

полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 20,793% годовых; *0,01% - процентная ставка по акционной программе кредитования «Changan Direct партнер Promo» (Чанган Директ партнер Промо) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей Changan, модели: CS35PLUS, Alsvin, CS75PLUS, EADO PLUS, Lamore, UNI-T 2023-2025 года выпуска. Параметры акционной программы: срок кредита – от 12 до 84 мес.; сумма кредита - от 300 000 до 9 000 000 руб.; процентная ставка – от 0,01% до 14,80% годовых, первоначальный взнос – от 0% от цены приобретаемого автомобиля. Процентная ставка 0,01% действует при сроке кредита 12 мес. и первоначальном взносе от 30%, при сроке кредита 24 мес. и первоначальном взносе от 60%, при сроке кредита 36 мес. и первоначальном взносе от 70%, при сроке кредита 48 мес. и первоначальном взносе от 70%. Процентные ставки по кредиту, установленные акционной программой, действуют при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 10 операций на общую сумму от 20 000 руб. В случае несоблюдения условий акции - действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 20.11.2023 г. по 31.01.2026 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой», размещенном по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски

ООО «Сатурн-2»