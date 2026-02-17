В 2026 году в Северной Осетии отремонтируют 26 многоквартирных домов
В этом году в Северной Осетии планируют отремонтировать 26 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.
Фото: Сергей Меняйло
В рамках работ подрядчики обновят фасады, отремонтируют кровли и заменят инженерные сети. Кроме того, в МКД во Владикавказе установят 50 новых лифтов.
Работы ведутся по программе капитального ремонта, рассчитанной до 2038 года. В нее входит более 2,6 тыс. домов по всей республике.