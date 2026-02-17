В Нижегородской области сохранили ограничения на работу для мигрантов

В 2026 году будут сохранены точечные ограничения на работу по патентам для иностранных граждан. По данным областного правительства, выдача патентов будет осуществляться с учетом ОКВЭД. Ограничения затронут 33 группы укрупненных видов экономической деятельности.

У мигрантов сохранится возможность для работы на стройках, в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, в розничной и оптовой торговле, гостиницах и на предприятиях общественного питания. Также они смогут работать в сфере складирования, хранения и вспомогательной транспортной деятельности.

Областные власти считают, что принятая в 2025 году схема выдачи патентов по точечно разрешенным ОКВЭД позволит поддержать нижегородские предприятия в условиях дефицита кадров. При этом будет сохранен приоритет трудоустройства российских граждан в здравоохранении, образовании, а также в сфере услуг.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году правительство Нижегородской области запретило привлекать на работу иностранцев с патентами по 37 видам экономической деятельности. Позже условия приема иностранцев на работу немного смягчили.

