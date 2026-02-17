В Петербурге сотрудник ГИБДД пострадал при наезде мусоровоза на служебное авто

Утром 17 февраля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошло два ДТП. Изначально столкнулись легковой автомобиль и грузовик, пострадавших не было. Для оформления этой аварии прибыли два экипажа ГИБДД.

В момент оформления происшествия мусоровоз врезался в одну из служебных машин ГИБДД, которая находилась на месте аварии. В результате сильного удара пострадал один из полицейских, сообщили в пресс-службе МВД по городу. Его экстренно госпитализировали.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.