Патрушев пригрозил Европе российским ВМФ из-за захвата судов

НАТО планирует захват российских торговых судов, блокирование Калининградской области и диверсии на подводных коммуникациях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он предупредил, что Военно-морской флот России готов ликвидировать возможную блокаду со стороны европейских стран.

«Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда»,— сказал господин Патрушев в интервью «АиФ». Он добавил, что любые попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права.

В первую очередь Россия будет стремиться урегулировать ситуацию с Евросоюзом дипломатическим путем, подчеркнул Николай Патрушев. «Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот»,— сказал председатель Морской коллегии. По его мнению, европейские страны «осуществляют сценарий военной эскалации, нащупывают границы нашего терпения и провоцируют на активные ответные меры».

По информации Bloomberg, во время Мюнхенской конференции по безопасности 13–15 февраля глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России. В их числе — проведение операций по захвату танкеров. Меры обсудили представители 10 стран, которые имеют общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море.