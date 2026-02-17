«Яндекс» запустил рекламу в своей нейросети

В конце 2025 года «Яндекс» (MOEX: YDEX) начал тестировать продвижение товаров и услуг прямо внутри чата с «Алисой AI», рассказали «Ъ» в компании. Пока эксперимент охватывает всего 5% пользователей, но, как отметили в холдинге: «Рекламная модель постепенно масштабируется».

Летом 2025 года «Яндекс» запустил форматы продвижения в «Алисе AI» в Поиске, которые к концу года охватили 100% пользователей. На февраль 2026 года объявления рекламодателей появляются в 12% коротких ответов нейросети, добавили в компании.

В целом «Яндекс» развивает три модели заработка через свою нейросеть: подписочную, рекламную и транзакционную. Как рассказали «Ъ» в компании, выручка за прошлый год от экспериментов с монетизацией уже превысила 2 млрд руб.

В середине января 2026 года о тестировании монетизации через рекламу в ИИ-чате заявил также ChatGPT. Сервис заявил, что будет показывать рекламу для бесплатной версии и тарифа ChatGPT Go в США. Объявления должны показываться внизу ответов нейросети в релевантном контексте для пользователя.

Варвара Полонская