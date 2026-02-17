«Яндекс» может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 110 рублей за акцию

Менеджмент «Яндекса» (MOEX: YDEX) вынесет на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов за 2025 год. Предлагаются выплаты в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% больше, чем предыдущая выплата, следует из пресс-релиза компании.

По итогам 2024 года были выплачены дивиденды «Яндекса» в размере 80 руб. на акцию, общая сумма выплат составила 30,11 млрд руб. В сентябре 2025 года акционеры холдинга утвердили выплату дивидендов за первое полугодие на том же уровне — 80 руб. за акцию.

Сегодня «Яндекс» раскрыл отчетность по МСФО за 2025 год. Все основные показатели показали рост: выручка компании увеличилась на 32% в годовом выражении, до 1 441,1 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — на 40%, до 141,4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 49%, до 280,8 млрд руб.