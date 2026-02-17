Замдиректора уфимской компании «Реформа ЖКХ» оштрафовали за падение ветерана СВО

Прокуратура Советского района Уфы внесла в адрес директора ООО «Реформа ЖКХ» представление из-за падения ветерана СВО на крыльце дома по улице Ленина. Рассмотрев акт надзорного ведомства, руководство управляющей компании наказало виновного в случившемся в дисциплинарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Кроме того, замдиректора «Реформы ЖКХ» оштрафовали на 50 тыс. руб. нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе участник спецоперации с ампутированной ногой, двигаясь с помощью костылей, поскользнулся и упал на крыльце дома на Ленина, 99, получив сильный ушиб. Как поясняла каналу «Честный репортаж» мать пострадавшего, жители неоднократно просили управляющую компанию «Реформа ЖКХ» почистить двор и прилегающую территорию, но результата не было.

Прокурорская проверка выявила ненадлежащую уборку двора, проездов, тротуаров и входных групп. После вмешательства прокуратуры управляющая компания установила противоскользящее резиновое покрытие.

Идэль Гумеров