В Уфе начали проверку после падения ветерана СВО из-за гололеда на крыльце

Прокуратура Советского района Уфы проверяет информацию о падении участника специальной военной операции на крыльце многоквартирного дома на улице Ленина.

В публикации Telegram-канала «Честный репортаж», на которую отреагировал надзор, говорится, что участник СВО с ампутацией конечности, передвигаясь с помощью костылей, поскользнулся и упал на крыльце дома Ленина, 99, получив «сильный ушиб». Мать пояснила «Честному репортажу», что жители неоднократно просили управляющую компанию «Реформа ЖКХ» почистить двор и прилегающую территорию, но результата не было.

Прокуратура оценит действия управляющей компании по очистке и уборке придомовой территории от снега и наледи.

Майя Иванова