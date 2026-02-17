ФСБ задержала организатора нелегальной миграции из Латинской Америки

Сотрудники ФСБ России задержали организатора незаконной миграции из Латинской Америки «и ближнего зарубежья». Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанный фиктивно устраивал иностранцев на работу, а потом присваивал их зарплату.

Канал незаконной миграции организовали несколько человек, которые занимались фальсификацией миграционных документов, заявили в ФСБ. Задержанный пользовался тем, что иностранцы не знали российского миграционного законодательства, и вводил их в заблуждение. Организатора задержали на территории частного дома, где располагались офис его фирмы и общежитие. При обысках у него изъяли поддельные документы, электронные носители информации и средства связи.

В московском управлении МВД возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что стоимость оказывавшихся подозреваемым незаконных услуг составляла от 50 до 150 тыс. руб.

В отношении остальных фигурантов дела принимаются процессуальные решения.