С корабля — на срок

Военный суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях при исполнении контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Фигуранты, частично признавшие вину, получили от трех до восьми лет. Контр-адмирал в отставке Николай Коваленко был освобожден от наказания по болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении средств при исполнении контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Бывшие начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ Василий Витченко, руководитель Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев и консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий получили по три года, а гендиректор компании «Союз-М» Замир Ахмедов отсидит на год больше.

Самые значительные сроки придется отбывать экс-начальнику службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадиму Мовчану (пять с половиной лет) и руководителю завода «Электроприбор» Муталибу Эмиралиеву — восемь лет. Срок последний получил с учетом приговора, вынесенного в 2020 году Мещанским райсудом Москвы, который назначил Муталибу Эмиралиеву три с половиной года за сокрытие средств от налогов (ст. 199.2 УК РФ), которые фигурант отсидел под следствием и судом.

Еще один фигурант, контр-адмирал в отставке кандидат технических наук Николай Коваленко, обвиняемый в организации хищения, получил четыре с половиной года, но был освобожден от наказания из-за болезни.

Других осужденных взяли под стражу в зале суда.

На этот раз всех фигурантов суд признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишил специальных званий и оштрафовал на суммы от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Сами подсудимые признали вину частично. Их адвокаты от комментариев отказались.

Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года в Мурманске, откуда его передали в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР).

Согласно материалам дела, фигуранты похитили у Минобороны России 692,7 млн руб., выделенных в 2013–2016 годах в рамках государственной программы развития вооружений. Позднее сумма хищений, по некоторым данным, сократилась до 600 млн руб.

По версии следствия, контр-адмирал в отставке Николай Коваленко выступал одним из организаторов махинаций. Летом 2013 года консультант Андрей Клокоцкий и начальник службы ВМФ Вадим Мовчан вступили в преступный сговор с директором московского ОАО «Завод “Электроприбор”» Муталибом Эмиралиевым, Замиром Ахмедовым, возглавлявшим АО «Союз-М», и главой Саратовского радиоприборного завода Евгением Мурашевым.

Фигуранты, как утверждало следствие, до декабря 2017 года «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны» похищали средства, предназначенные на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Контракты касались закупок современного навигационного оборудования, а также ремонта зенитных ракетных комплексов, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров. Фигуранты завышали стоимость оборудования, услуг и работ, которые на самом деле не проводились.

Летом 2021 года оперативники департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ задержали экс-директоров всех трех предприятий. А в декабре того же года были задержаны военные. При этом Андрей Клокоцкий сам явился к следователю ГВСУ СКР и оформил явку с повинной. Тогда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако через некоторое время следствие получило рапорты из ДВКР ФСБ о том, что Андрей Клокоцкий обсуждает с другими обвиняемыми тактику защиты и планирует уехать за границу, и его отправили в СИЗО.

Иск Минобороны к подсудимым был отклонен. Его рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Ефим Брянцев