Движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам восстановлено

В Татарстане отменили введенные ранее ограничения для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

С 6:00 по московскому времени на федеральных автодорогах в Татарстане и Чувашии полностью восстановили движение автобусов и грузовиков. Спустя час, с 7:00, восстановили движение на трассах Ульяновской области.

Ограничения действовали с 16 февраля и затронули семь дорог в Татарстане, в том числе шесть федеральных магистралей. Их ввели из-за плохих погодных условий.

Анна Кайдалова