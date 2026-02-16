В Татарстане на семи дорогах ввели ограничения для автобусов и грузовиков
В Татарстане с 18:00 16 февраля введены ограничения движения автобусов и грузовиков на семи дорогах, включая шесть федеральных. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Движение будет ограничено на дорогах:
- М-7 «Волга» (с км 735+683 по км 856+916, а также с км 988+122 по км 1068+200).
- М-7 «Волга», подъезд к городу Киров (с км 15+760 по км 127+190).
- Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», подъезд к г. Ижевск, к М-12 «Восток» (с км 397+364 по км 426+343).
- А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» (с км 95+566 по км 126+279).
- Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан (с км 10+910 по км 399+065).
- Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (с км 0+000 по км 136+969).
- А-151 Цивильск – Ульяновск (с км 122+805 по км 136+710).
Ограничения также введены для грузовых транспортных средств на платной трассе Алексеевское – Альметьевск. Время снятия ограничений планируется на 6:00 17 февраля, однако может быть скорректировано в зависимости от изменений погоды.