В Татарстане на семи дорогах ввели ограничения для автобусов и грузовиков

В Татарстане с 18:00 16 февраля введены ограничения движения автобусов и грузовиков на семи дорогах, включая шесть федеральных. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Движение будет ограничено на дорогах:

М-7 «Волга» (с км 735+683 по км 856+916, а также с км 988+122 по км 1068+200).

М-7 «Волга», подъезд к городу Киров (с км 15+760 по км 127+190).

Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», подъезд к г. Ижевск, к М-12 «Восток» (с км 397+364 по км 426+343).

А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» (с км 95+566 по км 126+279).

Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан (с км 10+910 по км 399+065).

Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (с км 0+000 по км 136+969).

А-151 Цивильск – Ульяновск (с км 122+805 по км 136+710).

Ограничения также введены для грузовых транспортных средств на платной трассе Алексеевское – Альметьевск. Время снятия ограничений планируется на 6:00 17 февраля, однако может быть скорректировано в зависимости от изменений погоды.

Влас Северин