В Уфе в прошлом году сдали около 1,1 млн квадратных метров жилья

В 2025 году в Уфе введено в эксплуатацию около 1,07 млн кв. м жилья, что составляет 35,3% от всей площади нового жилья в Башкирии. Такие данные содержатся в отчете об итогах социально-экономического развития Башкирии, который горсовет Уфы рассмотрит на завтрашнем заседании. 75,7% новых квартир приходится на жилье, построенное «индустриальным способом».

За год темпы ввода жилья в Уфе снизились на 5,7%. При этом в секторе индивидуального жилищного строительства зафиксировано падение объемов на 31,3%, в секторе многоквартирных жилых домов — рост на 7%.

Нынешние показатели сдачи жилья на 46,5 тыс. кв. м превысили объемы, заложенные в Стратегию социально-экономического развития Уфы.

В Башкирии в 2025 году ввели в эксплуатацию около 3,02 млн кв. м жилья, что на 7,1% ниже площади, заложенной в Прогноз социально-экономического развития республики. По сравнению с 2024 годом, объемы снизились на 9,8%.

Идэль Гумеров