В 2025 году свердловчане взыскали 50 млн руб. с продавцов

Жителям Свердловской области в Роспотребнадзоре помогли взыскать с продавцов 50 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Суды по 300 исковым заявлениям взыскали 30,2 млн руб. В добровольном порядке по 1098 претензиям покупателям вернули 18,5 млн руб.

В 2025 году специалисты консультационных пунктов Роспотребнадзора дали 19,6 тыс. консультаций. 38% вопросов были связаны с продажей непродовольственных товаров, 11% — услуг ЖКХ.

Напомним, в декабре у организаторов концерта Стаса Михайлова взыскали 2 млн руб. Их вернули 119 покупателям билетов на концерт, который после нескольких переносов был отменен.

Анна Капустина