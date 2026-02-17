Глава СКР запросил доклад по делу о травмировании малолетнего в результате падения наледи в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка, на которого упала наледь в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Самаре на младенца в коляске упала наледь с крыши. Ребенок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ситуация произошла в Железнодорожном районе Самары, на ул. Урицкого, 2. Снег сошел с козырька балкона. Ребенок 2025 года рождения получил ушибы. Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Руфия Кутляева