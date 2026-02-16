В Самаре пострадал ребенок в результате падения снега с крыши

В Самаре пострадал маленький ребенок 2025 года рождения после падения снега и наледи с крыши многоквартирного дома на ул. Урицкого. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Прокуратура Железнодорожного района Самары инициировала проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки будут оценены действия управляющей организации и выявлены возможные нарушения, при наличии которых будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ, которая касается (выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Андрей Сазонов