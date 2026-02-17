В Уфе жители 19 улиц остались без горячей воды из-за аварии

В Уфе произошла авария, оставившая без горячей воды жилые дома на 19 улицах от центра города до Дворца спорта и автобусной остановки Спортивная.

Как сообщает пресс-служба управления жилищного хозяйства со ссылкой на ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС), отключение горячего водоснабжения затронуло дома на улицах 50-летия Октября, Цюрупы, Революционной, Достоевского, Крупской, Пархоменко, Кирова, 8 марта, Айской, Владивостокской, Чернышевского, Мингажева, Мустая Карима, Бессонова, Заводской, Хадии Давлетшиной, Рихарда Зорге, проспекте Октября и бульваре Ибрагимова.

Кроме того, власти предупреждают о возможных проблемах с отоплением.

В городском управлении гражданской защиты аварию связывают с повреждением участка отопительного трубопровода возле дома 50-летия Октября, 9. Полное возобновление водоснабжение планируется в течение четырех часов.

Идэль Гумеров