Польша подняла истребители и закрыла два аэропорта из-за российских ВВС на Украине

Дежурные военные самолеты Польши подняты в воздух из-за действий российских ВВС на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши. На этом фоне в стране закрывали два аэропорта.

Оперативное командование польских ВС «мобилизовало необходимые силы и ресурсы» — в состояние готовности приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Все действия «носят превентивный характер» и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, уточняется в пресс-релизе командования в соцсети X.

Для «обеспечения свободы действий военной авиации» аэропорты в польских городах Жешув и Люблин приостанавливали работу почти на час. Они уже возобновили прием и отправку самолетов, следует из данных Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).