Бывшего мэра Троицка приговорили к штрафу по делу о превышении полномочий

Троицкий городской суд огласил приговор по одному из уголовных дел бывшего мэра Александра Виноградова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 190 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в октябре 2019 года глава Троицка под надуманным предлогом организовал заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение об изъятии у ЗАО «ТЭК» оборудования, расположенного в помещениях центральных тепловых пунктов, и передаче его в аренду ООО «Перспектива». По мнению суда и следствия, таким образом последняя получила незаконное преимущество, а права собственника технологического оборудования были нарушены.

Государственный обвинитель просил назначить Александру Виноградову шесть лет лишения свободы. «После получения приговора прокуратура даст оценку его законности»,— сообщает региональное надзорное ведомство.

Сам подсудимый вину полностью отрицал.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2023 году Троицкий городской суд оправдал экс-главу по делу о превышении полномочий. Это решение в апреле 2025 года отменил Верховный суд РФ и направил материалы на повторное рассмотрение.

Сейчас Троицкий горсуд готовится огласить приговор по второму уголовному делу Александра Виноградова — о получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По нему гособвинитель запросил 15 лет строгого режима.