Бывшему мэру светит по полной

В Челябинской области государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в шести эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал взятки в виде денег и беговой дорожки от владельца сетей магазинов «Копеечка» и «Первый рядом». 17 февраля бывшему мэру Троицка также вынесут приговор по другому уголовному делу о превышении должностных полномочий, по которому прокуратура потребовала шесть лет колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Троицком городском суде 5 февраля прошли прения сторон по уголовному делу бывшего мэра Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура Челябинской области запросила для фигуранта максимальные 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 млн руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Уголовное дело рассматривается в суде с начала марта 2025 года. Александра Виноградова обвиняют в шести эпизодах получения взяток в значительном и крупном размерах на общую сумму 763 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя.

Следствие полагает, что Александр Виноградов, будучи мэром Троицка, получил в 2020–2021 годах взятки от директора и владельца ООО «Управляющая компания „Копеечка“» Дмитрия Виноградова (однофамилец). Организация управляет торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом». По версии следствия, взамен Александр Виноградов помогал предпринимателю быстро и без препятствий получить разрешения на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для коммерческого использования и признания права собственности на нежилую самовольную постройку. Также глава города помог предпринимателю с решением вопроса об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственной организацией и проведением аукциона на заключение договора аренда участка, считает следствие. Кроме того, Александр Виноградов проигнорировал незаконный демонтаж части одного из муниципальных зданий. По данным прокуратуры, помимо денег бывший глава Троицка получил от бизнесмена беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб.

Уголовное дело о взятках региональное управление СКР возбудило в декабре 2023 года. Тогда Александра Виноградова задержали и заключили под стражу. Правоохранительные органы в ходе следствия арестовали его имущество общей стоимостью более 3,6 млн руб. Александр Виноградов полностью отрицает вину в содеянном.

Это не единственное уголовное дело экс-мэра Троицка. 17 февраля городской суд вынесет Александру Виноградову приговор по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сторона обвинения запросила для бывшего госслужащего наказание в виде шести лет колонии общего режима.

По версии следствия, в 2019 году мэр инициировал передачу оборудования теплоснабжающей компании ЗАО «Теплосервис» в аренду ООО «Перспектива» без проведения конкурса. Александр Виноградов вину отрицал и утверждал, что поступил так в интересах горожан, рисковавших остаться без тепла накануне зимы. Ущерб теплоснабжающей организации составил 9 млн руб.

Уголовное дело по этому инциденту было возбуждено еще в 2020 году, однако в мае 2023-го Троицкий городской суд полностью оправдал Александра Виноградова. В ноябре того же года он направил два иска к Министерству финансов России в лице управления Федерального казначейства РФ по Челябинской области с требованием о компенсации 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование. В середине февраля 2025 года один иск был удовлетворен частично: с Минфина РФ в пользу Александра Виноградова взыскали 50 тыс. руб. Рассмотрение второго заявления прекратили спустя месяц после подачи.

Челябинский областной суд дважды оставлял оправдательный приговор в силе, даже после повторного рассмотрения дела из-за жалобы прокуратуры. Однако в апреле 2025 года Верховный суд РФ все же удовлетворил представление гособвинителя и отменил приговор. Материалы дела направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе судей.

Александр Виноградов работал главой Троицка с 2014 года. На первый срок его избрали местные жители на прямых выборах, а на второй — депутаты горсобрания. Несмотря на уголовные дела, Александр Виноградов продолжал руководить городом вплоть до сентября 2024 года. С 17 сентября эту должность занимает бывший мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов.

Ольга Воробьева