Россия направила в ОЗХО ноту из-за обвинений в отравлении Навального биотоксином

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту, в которой категорически отвергает все обвинения Запада в отравлении Алексея Навального биотоксином. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Он назвал выдвинутые обвинения «вздорными инсинуациями».

«Мы направили соответствующую ноту в техсекретариат ОЗХО с просьбой распространить ее среди всех государств—участников Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО)... При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках»,— рассказал ТАСС господин Тарабрин.

14 февраля Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили заявление, в котором утверждали, что Алексей Навальный был отравлен с использованием эпибатидина — яда, извлекаемого из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Европейские страны обвинили Россию в нарушении КЗХО. Кремль все обвинения отверг.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на Ямале, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. По версии ФСИН, ему стало плохо во время прогулки. Согласно медицинскому свидетельству, причины смерти были естественными.