В США отец ученика расстрелял бывшую жену на школьном хоккейном матче

В США полиция установила личность стрелка, убившего двух человек и ранившего троих на ледовой арене в городе Потакет штата Род-Айленд. Им оказался 56-летний Роберт Дорган, отец ученика старших классов школы Норт-Провиденс, передает The New York Post.

«Мы опознали человека, подозреваемого ... имя при рождении — Роберт Дорган <...>. Мы также узнали, что этот человек использует (женское) имя Роберта, а также фамилию Эспозито», — сообщила на пресс-конференции начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес.

Как сообщает издание WPRI, хоккейная команда Норт-Провиденс участвовала в матче с четырьмя другими учебными заведениями на крытом катке Lynch Arena. По данным полиции, во время матча стрелок сидел на задних трибунах на стороне домашней команды. После этого он переместился ближе к арене и открыл огонь. Преступник целился в членов своей бывшей семьи: мать его сына погибла на месте, ее родственник умер в больнице. Нападавшего нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Госпожа Гонсалвес предположила, что стрельба произошла из-за семейного конфликта. В разговоре с WPRI дочь стрелявшего заявила, что у него были проблемы с психическим здоровьем.