Два человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча в США

Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы на ледовой арене в городе Потакет штата Род-Айленд в США. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на главу местной полиции Тину Гонсалвес, нападение, вероятно, было спланированным и предположительно связано с семейным конфликтом. Подозреваемого нашли мертвым с огнестрельным ранением. В ФБР подчеркнули, что «непосредственной угрозы общественной безопасности нет».

На момент стрельбы на арене проходил хоккейный матч с участием школьных команд. Директор одной из школ, чья команда играла на арене, подтвердил родителям, что все ученики в безопасности.