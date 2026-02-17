Сборы «теневого проката» в России сократились на 35% в 2025 году

В 2025 году сборы фильмов «теневого проката» в России сократились на 35%, до 2,8 млрд руб., число зрителей — на 40%, до 6,3 млн. Это следует из данных отраслевого издания Cinemaplex, с которыми ознакомился “Ъ”.

Лидером альтернативного проката в 2025 году стала короткометражка «Край вдохновения». Второе и третье место разделили фильмы «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Под этими релизами в прокате выходили такие проекты, как «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир», «Микки 17» и другие.

По подсчетам аналитиков, доля «теневого проката» в итоговых сборах составила 5,6%, когда из 8,3 млн официальных сеансов прошло 400 тыс. «теневых» сеансов. Это ниже, чем в 2023 году (6,1%) и 2024 году (6,4%). Доля зрителей упала до 5,4%, что на 2,8% меньше прошлогоднего показателя (8,2%).

Стоимость билетов у пиратских показов все также выше, но разница в цене сокращается: в 2024 году она составляла 14%, в 2025 году — 3%. На обычный сеанс билеты в среднем обходились посетителям кинотеатров в 427 руб. и 364 руб. годом ранее, рассказал главред издания Рифат Фазлыев.

Подробности — в материале «Ъ» «Серость сходит с экранов».