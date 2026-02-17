Серость сходит с экранов

Cборы фильмов «теневого проката» в России за прошлый год сократились на 35%, до 2,8 млрд руб., число зрителей — на 40%, до 6,3 млн. Лидерами по сборам, как и годом ранее, стали короткометражные проекты, вместо которых или под их видом демонстрируются фильмы без официального правообладателя в стране. Сокращение сборов участники рынка связывают с ростом цен на билеты и более скорым появлением «пиратских» релизов на российских видеохостингах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными отраслевого издания Cinemaplex об итогах года «теневого проката». Из них следует, что общая касса проектов составила 2,8 млрд руб., тогда как в 2024 году — 4,3 млрд руб. В 2023 году показатель был на уровне 4,8 млрд руб. Лидером альтернативного проката в 2025 году стала короткометражка «Край вдохновения». Второе и третье место разделили фильмы «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Под этими релизами в прокате выходили такие проекты, как «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир», «Микки 17» и другие. Уточняется, что данные отражают сборы коротких метров Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Крупнейшие мировые студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ в 2022 году из-за конфликта на Украине. В попытках удержать зрителя некоторые киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с прокатным удостоверением, а перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Так делают, например, сети «Мираж Синема», «Алмаз Синема», кинотеатры «Великан Парк» и «Гринвич Синема». В этих сетях не ответили “Ъ”.

В результате доля «теневого проката» в итоговых сборах, по подсчетам аналитиков, составила 5,6%, когда из 8,3 млн официальных сеансов прошло 400 тыс. «теневых» сеансов. Это ниже, чем в 2023 году (6,1%) и 2024 году (6,4%). Доля зрителей упала до 5,4%, что на 2,8% меньше прошлогоднего показателя (8,2%). Сократилось на 40% и число зрителей, посещающих сеансы «теневого проката»,— с 10,5 млн в 2024 году до 6,3 млн в 2025 году.

Стоимость билетов у пиратских показов все также выше, чем у легальных, отмечает главный редактор издания Рифат Фазлыев: «Но разница в цене сокращается год от года: 24% в 2023 году, 14% в 2024 году и скромные 3% в 2025 году. Так, на обычный сеанс билеты в среднем обходились посетителям кинотеатров в 427 руб. и 364 руб. годом ранее. Хотя именно на эти сеансы цена была подвержена сильному колебанию, но в целом была заметна тенденция на рост у всех показов».

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 50,7 млрд руб., это на 9,3% выше показателей 2024 года, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. В результате, как и годом ранее, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. В 2024 году кассовые сборы кинотеатров составили 46,4 млрд руб., а количество проданных билетов — 127,3 млн.

Сокращение сборов «теневого проката» собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства связывает с «скудностью» репертуара зарубежных мейджоров: «"Головоломки-2" (входит в Disney, ушла из России в феврале 2022 года) не случилось, "Minecraft в кино", как и "Лило и Стич" свою аудиторию в России в итоге не нашли. Плюс все проекты стали быстрее появляться, хоть и как "экранки", на российских видеохостингах, куда их загружают пользователи. Поэтому в условиях роста цен на билеты у зрителей фактически не осталось причин подыскивать подходящий сеанс».

Юлия Юрасова