Из Ростовской области в Турцию экспортировали 3,1 тысячи тонн подсолнечного шрота

Из Ростовской области в Турцию с 9 по 13 февраля направили 3,1 тыс. тонн подсолнечного шрота. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Эксперты провели ряд исследований, установив соответствие продукции требованиям страны-импортера. Кроме того, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.

Мария Хоперская

