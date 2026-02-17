Минобороны предложило передать управление военной ипотекой структуре ПСБ

Министерство обороны разработало поправки в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», предусматривающие создание специализированной управляющей компании со 100-процентным участием опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Опорным банком ОПК является ПСБ.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу 16 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В ближайшее время документ поступит в Госдуму.

Сейчас управляющие компании для работы со средствами военнослужащих выбираются на конкурсной основе. Как пояснил изданию зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, основная идея заключается в переходе от распределенной модели управления к централизованной. По его словам, проект направлен на трансформацию системы военной ипотеки.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализация такого подхода позволит снизить издержки на выплаты управляющим компаниям и повысит ликвидность для финансирования гособоронзаказа на 2018–2027 годы.