Ижсталь одержала уверенную победу над АКМ

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал уверенную победу над «АКМ» в матче выездной серии ВХЛ в Туле. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Мы провели сегодня хороший матч, динамичный. Забили достаточное количество голов, до этого в матчах у нас была проблема — создаем много моментов, но с реализацией были проблемы. Сегодня все выплеснулось — много голов забили. Ребята молодцы — старались, работали. Есть и недоработки — после хорошего первого периода во втором отдали инициативу сопернику. Над этим аспектом предстоит поработать. А так, для нашей команды хороший матч. Ребята молодцы, поздравляю их с победой и всех болельщиков “Ижстали”»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает восьмую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 64 очка. За сезон-2025/2026 команда провела 52 игры, 27 из них завершились победой. Следующий пройдет в Рязани 16 февраля. «Сталеварам» предстоит встретиться с клубом «Рязань-ВДВ», который находится на 11-й строчке таблицы ВХЛ.

Последний матч домашней серии хоккейного клуба «Ижсталь» завершился проигрышем со счетом 1:2 в пользу «Челнов» в рамках Всероссийской хоккейной лиги.

Анастасия Лопатина