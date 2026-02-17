Продажи металлопроката ММК через маркетплейс выросли на 60%

В 2025 году ООО «Торговый дом ММК» на 60% увеличил продажи через собственный маркетплейс, сообщает пресс-служба компании.

Всего в прошлом году организация реализовала 1,6 млн т металлопроката Магнитогорского металлургического комбината, установив новый рекорд после 2024 года. Кроме того, компания расширила географию поставок из-за открытия торговых площадок в Абакане и Махачкале. Росту объема продаж металлопродукции также способствовали развитие складского хозяйства и новых форматов клиентского сервиса, отмечает пресс-служба ММК.