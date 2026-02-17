Цены на первичном рынке сервисных апартаментов Петербурга выросли на 7% за год

Средняя цена предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге к концу 2025 года достигла 295 тыс. рублей за кв. м, увеличившись за год на 7%. В восьми районах города показатель вырос, в четырех — снизился, следует из данных консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером по росту средней цены стал Фрунзенский район (+43%). Аналитики связывают динамику с выходом на рынок нового объекта — корпуса «Инвестиции» комплекса «Нигилист». Далее идут Василеостровский район (+22%), где рост объяснили завершением продаж в комплексах izzzi.life Line и izzzi.life Vibe, а также Московский район (+18%) — на фоне повышения строительной готовности и удорожания экспозиции в проектах «AVENUE-APART Пулково» и «МОСКО».

По уровню цен лидируют центральные локации: средняя цена предложения в Василеостровском районе оценивается в 576 тыс. руб. за кв. м, в Петроградском районе — в 529 тыс. рублей, в Адмиралтейском районе — в 513 тыс. рублей, в Центральном районе — в 454 тыс. рублей за кв. м. Самые низкие значения зафиксированы в спальных районах: Красногвардейском (245 тыс. рублей), Невском (236 тыс. рублей), Кировском (225 тыс. рублей) и Красносельском (162 тыс. рублей).

Партнер NF Group Ольга Широкова отметила, что рост средней цены предложения является результатом сочетания устойчивого спроса и ограниченного объема качественного предложения, а существенная динамика в отдельных районах носит точечный характер и связана с выходом новых дорогих комплексов или завершением продаж в существующих.

По итогам 2025 года объем предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в Петербурге составил 111 тыс. кв. м, или 3,6 тыс. лотов. К концу года показатель снизился на 21% по площади и на 24% по количеству экспонируемых лотов в сравнении с рекордными значениями 2024 года. Это обусловлено замедлением вывода на рынок новых объектов и высокой покупательской активностью.

Подробнее о состоянии и перспективах рынка — в материале «Ъ Северо-Запад» «Апартаменты снизили предложение».

Артемий Чулков