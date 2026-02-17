Подрядчика строительства «Сибирь-Арены» приговорили к 7,5 годам за коррупцию

Суд Новосибирска признал виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн руб. Михаила Воловича, гендиректора фирмы-подрядчика строительства «Сибирь-Арены». Об этом рассказали в пресс-службе Кировского райсуда, добавив, что по ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере предпринимателя оправдали. После оглашения приговора бизнесмена взяли под стражу.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гендиректора столичной компании «Строймонтаж» Михаила Воловича задержали в марте 2023 года в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам ФСБ.

По версии следствия, бизнесмен завысил реальные расходы компании на фонд оплаты труда, перечислив свыше 286 млн руб. сотрудникам своей фирмы, занятым на других объектах. Помимо мошенничества, бизнесмену вменили в вину получение от двух фирм «откатов» на общую сумму 6,7 млн руб. (2,3 млн руб. и 4,4 млн руб.). Вознаграждение полагалось за нерасторжение заключенных с ними договоров аренды спецтехники при строительстве «Сибирь-Арены», подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

В марте 2024 года по делу начался суд. В первый день слушаний бизнесмен заявил, что вину по инкриминируемым преступлениям признает частично.

Илья Николаев