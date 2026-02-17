Филиппины выразили протест Китаю из-за заявлений о безработице

МИД Филиппин выразил протест из-за заявления посольства Китая о том, что обострение дипломатического конфликта двух стран может привести к потере миллионов рабочих мест. В ведомстве сочли комментарий угрозой и заявили, что он может быть расценен как попытка давления.

«Мы категорически возражаем против тона посольства, который, по-видимому, подразумевает, что в таком сотрудничестве может быть отказано в качестве формы давления или возмездия. В нынешней обстановке такая формулировка может быть воспринята как принуждение и подрывает конструктивный двусторонний диалог»,— цитирует агентство заявление.

Обмен резкими репликами между сторонами начался после столкновений в Южно-Китайском море, от ресурсов которого зависят экономики ряда регионов стран, и в котором у Китая имеются территориальные споры с соседями. Так, Филиппины претендуют на остров Хуанъянь (риф Скарборо) и имеют в этом поддержку США. Периодически в этом районе случаются различные провокационные происшествия. 20 января военные Китая вытеснили самолет Филиппин из воздушного пространства острова, а 13 августа прошлого года отогнали из акватории острова эсминец США USS Higgins.

Обострение дошло до заявлений некоторых филиппинских сенаторов о необходимости отзыва посла КНР. Эти высказывания и побудили посольство на прошлой неделе предупредить, что любой серьезный ущерб двусторонним связям «будет стоить миллионов рабочих мест».

Эрнест Филипповский