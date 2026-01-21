ВВС и ВМС Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заставили уйти из воздушного пространства острова Хуанъянь (риф Скарборо) филиппинский служебный самолет. Об имевшем место 20 января происшествии в среду сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Южного командования НОАК, старшего полковника ВВС Тянь Цзюньли.

В сообщении подчеркивается, что самолет вторгся в воздушное пространство КНР без разрешения китайского правительства. «Действия Филиппин явились серьезным нарушением суверенитета Китая и соответствующих положений китайского законодательства и международного права. Остров Хуанъянь — это исконно китайская территория. Мы со всей серьезностью предупреждаем Филиппины о необходимости немедленно прекратить посягательства на суверенитет Китая, провокации и безответственную шумиху», — приводит агентство слова полковника.

Китай имеет территориальные споры с соседями в Южно-Китайском море. Филиппины претендуют на остров Хуанъянь и имеют в этом поддержку США. Периодически в этом районе случаются различные провокационные происшествия. Так, сообщалось, что 13 августа китайские ВМС отогнали из акватории острова эсминец США USS Higgins.

Эрнест Филипповский