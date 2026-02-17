Глава Башкирии встретился с хокимом Ташкентской области

В Уфе накануне состоялось расширенное совещание с участием главы Башкирии Радия Хабирова и хокима Ташкентской области Узбекистана Зойира Мирзаева. Встреча касалась укрепления двустороннего сотрудничества и реализации общих проектов.

Перед совещанием представители зарубежной делегации и руководитель Башкирии возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Гости из Узбекистана также планировали посетить производственные и социальные объекты.

Как сообщил в соцсетях господин Хабиров, делегации обсуждали строительство узбекско-башкирского технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области и открытие в Узбекистане совместного центра апитерапии. В свою очередь, в Башкирии с участием инвестором из Узбекистана возможна реализация животноводческого проекта (в Иглинском районе), строительство гостиницы (в Уфе) и локализация производства бытовой техники.

Стороны договорились об ответном визите башкирской делегации в апреле, когда в Узбекистане состоится выставка «Иннопром. Центральная Азия».

«Узбекистан остается одним из основных партнеров нашей республики на международной арене»,— отметил Радий Хабиров.

Вчерашняя встреча с главы Башкирии с представителями Узбекистана — третья за последние месяцы. 22 октября Радий Хабиров и Зойир Мирзаев переговорили на полях Совета регионов России и Узбекистана в Подмосковье, а 3 декабря глава Башкирии вошел в состав правительственной делегации во главе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, которая провела совещание с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Идэль Гумеров