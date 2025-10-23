Кабмин Башкирии договорился о сотрудничестве с тремя регионами Узбекистана

Правительство Башкирии заключило с руководством Ташкентской и Наманганской областей, а также Республики Каракалпакстан соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, молодежном и промышленном сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Встречи башкирской и узбекистанской делегаций прошли вчера в Подмосковье во время заседания Совета регионов России и Узбекистана.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев высказал идею создать в Башкирии оптово-распределительный центр для поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. С главой правительства Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым глава Башкирии Радий Хабиров, в числе прочих, обсудил открытие торгового дома Наманганской области в Уфе. Председатель Верховного совета Каракалпакстана Аманбай Орынбаев предложил руководству Башкирии открыть в этом регионе центр по воспроизводству биоматериала пчел.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае во время официального визита делегации в Башкирии в Узбекистан стороны заключили соглашения на 2,8 млрд руб.

Идэль Гумеров