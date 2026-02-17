Над Сочи отражают атаку БПЛА

В Сочи дежурными средствами ПВО идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта просят принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких. Мэр Сочи также напоминает о запрете на съемку и публикацию видео, на которых изображена работа ПВО.

Ранее в городе была включена сирена в третий раз за день. Как сообщал глава муниципального образования, в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места.

«Но если ваши дети еще находятся дома — не отправляйте их на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности и обезопасить детей»,— отметил Андрей Прошунин.

UPD: Отмена угрозы атаки беспилотников в 08:03 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что системы ПВО сбили 24 беспилотника, атаковавших Краснодарский край. Наибольшее количество дронов — 26 — было перехвачено над акваторией Черного моря. Еще 15 БПЛА сбили над Азовским морем. Над Республикой Крым ликвидировали шесть летательных аппаратов.

Алина Зорина