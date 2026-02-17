Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубе начался мусорный кризис из-за нехватки топлива для мусоровозов

В кубинской столице Гаване повсеместно начали скапливаться кучи мусора, в нескольких районах города бытовые и пищевые отходы не вывозят уже более 10 дней. Происходящее является следствием санкций в США, связанных с блокировкой поставок нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, передает Reuters.

Из-за нехватки топлива в Гаване работает только 44 мусоровоза из 106, сообщало ранее государственное издание Cubadebate. О масштабах мусорного кризиса в других кубинских городах Reuters не сообщает, однако местные жители в социальных сетях тоже жалуются на мусор и «предупреждают об опасности для здоровья» от зловонных куч.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. После этого в посольстве РФ в Гаване заявляли, что Россия планирует в кратчайшие сроки направить на остров гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.

Влад Никифоров

Восток Кубы остался без электроэнергии

Дамба в портовом районе Гаваны, столице Кубы

Дамба в портовом районе Гаваны, столице Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жительница города Санта-Крус-дель-Норте во время блэкаута

Жительница города Санта-Крус-дель-Норте во время блэкаута

Фото: Ramon Espinosa, File / AP / Ramon Espinosa / AP

Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют

Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют

Фото: Ramon Espinosa / AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство представит в ближайшую неделю план по борьбе с дефицитом топлива из-за усиления давления со стороны Вашингтон

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство представит в ближайшую неделю план по борьбе с дефицитом топлива из-за усиления давления со стороны Вашингтон

Фото: Norlys Perez / Reuters

Кубинцы вынуждены справляться с бытовыми делами собственноручно

Кубинцы вынуждены справляться с бытовыми делами собственноручно

Фото: Ramon Espinosa / AP

Вид на ТЭС в Санта-Крус-дель-Норте

Вид на ТЭС в Санта-Крус-дель-Норте

Фото: Ramon Espinosa / AP

Улица без освещения в одном из районов Кубы

Улица без освещения в одном из районов Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Специалисты все еще работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии

Специалисты все еще работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жители Санта-Крус-дель-Норте отмечают семейный праздник в темноте

Жители Санта-Крус-дель-Норте отмечают семейный праздник в темноте

Фото: Ramon Espinosa / AP

