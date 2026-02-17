На Кубе начался мусорный кризис из-за нехватки топлива для мусоровозов

В кубинской столице Гаване повсеместно начали скапливаться кучи мусора, в нескольких районах города бытовые и пищевые отходы не вывозят уже более 10 дней. Происходящее является следствием санкций в США, связанных с блокировкой поставок нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, передает Reuters.

Из-за нехватки топлива в Гаване работает только 44 мусоровоза из 106, сообщало ранее государственное издание Cubadebate. О масштабах мусорного кризиса в других кубинских городах Reuters не сообщает, однако местные жители в социальных сетях тоже жалуются на мусор и «предупреждают об опасности для здоровья» от зловонных куч.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. После этого в посольстве РФ в Гаване заявляли, что Россия планирует в кратчайшие сроки направить на остров гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.

Влад Никифоров