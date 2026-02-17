Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:14

В Туапсинском районе объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Туапсинского района. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В районе звучат сирены. Жителей и гостей города просят не подходить к окнам и укрыться в комнате со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если угроза застала на улице, необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов не рекомендуется.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— говорится в сообщении.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 09:07 мск.

Алина Зорина

Новости компаний Все